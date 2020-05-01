Восемьдесят деревьев в честь фронтовиков высадили в Вагайском районе

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области ВКонтакте

40 сосен и 40 елей в рамках акции "Сад Памяти" высадили сотрудники лесного комплекса в с. Чёрное Вагайского района. Хвойные деревья расположили в два ряда по периметру сельской детской площадки, сообщает департамент лесного комплекса.

По словам первого заместителя главы района Александра Сафрыкина, в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 9 тыс. 696 жителей Вагайского района, около 6 тыс. 400 погибли или пропали без вести.

"У нас живет пять ветеранов, участников Великой Отечественной войны, — рассказал он. — В этом году, несмотря на ограничения проведения массовых мероприятий, мы смогли еще раз поблагодарить их за Победу. Провели и концерты под окнами, и поздравили, и деревья в память о погибших посадили".

В сельских поселениях Вагайского района в честь 75-летия Великой Победы посажено 1 тыс. 600 деревьев. Посадки продолжатся и осенью.

В Вагайском филиале Тюменской авиабаза говорят, что на фронт ушло очень много людей ушло на фронт.

"В честь каждого нужно посадить свое дерево, сохранить память на долгие годы", - считают сотрудники.

С инициативой создания живого памятника всем, кто принес стране Победу, выступили "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Цель акции – высадить 27 млн деревьев в честь погибших в Великую Отечественную войну.