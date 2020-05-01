Памятник Великой Отечественной войны отремонтировали в Уватском районе

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Ремонт основания мемориала Великой Отечественной войны и облицовочные работы памятника выполнили в Ивановке Уватского района в 75-летнюю годовщину Победы, сообщает администрация муниципалитета.

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

На ремонт потрачено 120 тыс. рублей за счет средств АО "Транснефть - Сибирь". По словам главы Ивановского сельского поселения Михаила Самоловова, работы планировали выполнить в апреле, но из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, сроки перенесли.

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

По той же причине передвинут срок ремонта памятника в Осиннике. Там планируется установить на постамент мемориальные доски на Кошелевском кладбище, заменить центральную плиту, а плиты с фамилиями участников Великой Отечественной войны отреставрировать. Подрядчики начнут работы в ближайшие дни.