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В Тобольске продолжается прием фотографий для Стены памяти

Общество, 17:50 21 мая 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 3 тыс. заявок принято от тоболяков для размещения на Стене народной памяти, сообщает городская администрация.

Все заявки отправлены в Екатеринбургский художественный фонд.

Принять участие в акции могут все жители Тобольска, независимо от возраста, социального положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания. Подать заявку можно в онлайн-режиме. Для этого необходимо собрать фотографии и документы своих родственников воевавших, погибших при защите Отечества или трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны, заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных. После чего отсканировать документы и отправить организаторам по электронной почте: print_mt2014@mail.ru.

Документы обязательно должны быть заполнены и подписаны заявителями. Все фотографии будут размещены на Стене народной памяти, установленной на площади Победы.

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# Стена памяти , Тобольск

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