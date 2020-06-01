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Тюменцев приглашают присоединиться к марафону #Судьба человека. Живая книга

Общество, 13:13 01 июня 2020

организаторов марафона #Судьба человека. Живая книга | Фото: организаторов марафона #Судьба человека. Живая книга

Международный волонтерский литературно-музыкальный онлайн-марафон #Судьба человека. Живая книга стартовал в России, сообщают организаторы.

До октября 2020 года волонтеры культуры планируют создать видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В ней будут фотографии родственников участников проекта — представителей этих поколений, в том числе участников войны, тружеников тыла, детей войны, а также песни военных лет, отрывки из всенародного любимого рассказа "Судьба человека".

Инициаторами проведения онлайн-марафона выступили член Общественной палаты России Леонид Шафиров и директор главной библиотеки Юга России, Донской государственной публичной библиотеки, член Общественной палаты Ростовской области Евгения Колесникова.

"Проект приурочен к трем важным датам в развитии страны, — отметил Леонид Шафиров. — Годовщина великой Победы, 115-й юбилей со дня рождения Михаила Александровича Шолохова, Общероссийский день библиотек".

Для участия в марафоне необходимо заполнить регистрационную форму, выбрав одну или несколько задач: прочитать и записать на видео отрывки рассказа "Судьба человека"; исполнить и записать на видео песни из фильма "Судьба человека" или согласованные с оргкомитетом песни военных лет, а также песни, посвященные детям войны; представить фотографии военных лет из семейного архива, герои которых могут стать героями живой книги.

Марафон станет частью федерального проекта "Мое детство — война", а также этапом литературного фестиваля "#Узнай Россию. Донское слово", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

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# 75-летие Победы , Великая Отечественная война , Михаил Шолохов

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