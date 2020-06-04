В Ишиме откроют памятник маршалу Рокоссовскому на одноименной улице

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Торжественное открытие бюста Константина Рокоссовского пройдет в Ишиме 24 июня. Его подарил городу автор проекта "Аллея российской славы" Михаил Сердюков.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор музея Петра Ершова Надежда Проскурякова.

По ее словам, постамент для бюста был изготовлен на средства ишимских предпринимателей, которые откликнулись на просьбу о помощи.

Дата открытия монумента выбрана не случайно. Именно 24 июня 1945 года маршал Константин Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве.

Бюст установят у школы № 5, которая находится на улице Рокоссовского в Ишиме. Улица из Почтовой была переименована в честь легендарного маршала в 1984 году. Площадка для установки уже подготовлена.

Надежда Проскурякова рассказала, что Рокоссовский имел отношение к Ишиму. "В ноябре 1919 года он в составе 30-й стрелковой дивизии освобождал деревню Вакарино от колчаковцев и получил за это орден Красного знамени.

В декабре того же года он был ранен в плечо под Мангутом и был госпитализирован в Ишим в нынешнее здание Ишимского пединститута, где располагалось лечебное заведение", - пояснила директор.

Напомним, проект "Аллея российской славы" был задуман для возрождения патриотического духа российского народа.

Инна Кондрашкина