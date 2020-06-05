  • 5 июня 20205.06.2020пятница
  • В Тюмени 8..10 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более семисот подарочных наборов получили от землков тюменские ветераны

Общество, 18:57 05 июня 2020

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более 700 подарочных наборов для ветеранов и тружеников тыла собрали тюменцы за время акции "Почтовая станция "#СпасибоВетеранам!", сообщает региональный департамент социального развития.

Коллективы предприятий города приобретали для ветеранов реабилитационное оборудование, бытовую технику, хозяйственные корзины и подарочные сертификаты. Жители передавали продуктовые наборы, предметы интерьера и душевные сувениры. Так, вместе с необходимыми вещами волонтеры доставили в дома ветеранов специально изготовленные юными тюменцами поздравительные открытки со словами благодарности, оформленные в виде фронтовых писем-треугольников.

Подробная информация о социальной акции и ее итогах размещена на официальной странице "Старшее поколение" во ВКонтакте.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветераны , Год памяти и славы , труженики тыла

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 05.06.2020Ишимские библиотеки проведут акцию в день рождения Александра Пушкина
20:08 05.06.2020МегаФон запустил собственный сервис подкастов
19:50 05.06.2020Алиментщика из Омутинского района отправили на исправительные работы
19:31 05.06.2020Волонтеры очистили от мусора тюменский пруд