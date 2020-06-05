Более семисот подарочных наборов получили от землков тюменские ветераны

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более 700 подарочных наборов для ветеранов и тружеников тыла собрали тюменцы за время акции "Почтовая станция "#СпасибоВетеранам!", сообщает региональный департамент социального развития.

Коллективы предприятий города приобретали для ветеранов реабилитационное оборудование, бытовую технику, хозяйственные корзины и подарочные сертификаты. Жители передавали продуктовые наборы, предметы интерьера и душевные сувениры. Так, вместе с необходимыми вещами волонтеры доставили в дома ветеранов специально изготовленные юными тюменцами поздравительные открытки со словами благодарности, оформленные в виде фронтовых писем-треугольников.

Подробная информация о социальной акции и ее итогах размещена на официальной странице "Старшее поколение" во ВКонтакте.