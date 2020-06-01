Жителей Тюменской области приглашают стать участниками проекта "Мое детство - война"

| Фото: сайт "Мое детство - война" | Фото: сайт "Мое детство - война"

Жителей Тюменской области приглашают к участию в федеральном проекте-конкурсе "Мое детство - война".

Мероприятие ставит целью сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев – людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы.

Кульминацией проекта станет конкурс мотивационных видеороликов, в центре которого – главные события, чувства, убеждения, а также умения, которые помогли выстоять и выжить детям войны.

В рамках конкурса можно представить мини-интервью с детьми войны или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма.

Специальная номинация – посты в социальных сетях в рамках флешмоба Общественной палаты РФ. Для участия в нем не нужно обладать какими-то особыми навыками видеосъемки или монтажа. Главными критериями оценки будут искренность и желание донести всему миру несовместимость радости детства и ужасов войны.

Можно снять видео или написать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах детей на войне. После этого выложить видео или текст на личную страничку, вместе с основными хэштегам флешмоба.

Подробности – на сайте проекта.

Кроме того, в рамках проекта "Мое детство – война" стартовал международный волонтерский литературно-музыкальный онлайн-марафон "Судьба человека. Живая книга".

Марафон приурочен к юбилею Победы и 115-летию нобелевского лауреата Михаила Шолохова. В рамках марафона волонтеры культуры создадут видеокнигу о судьбах поколений военного времени. В ней фотографии родственников участников проекта – участников войны, тружеников тыла, детей войны, песни военных лет, отрывки из всенародно любимого рассказа "Судьба человека".