Онлайн-экскурсию по выставке "Живая память" проведут библиотекари
| Фото: tonb.ru
Онлайн-экскурсию по выставке "Живая память" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проведут сотрудники Тюменской областной научной библиотека им. Дмитрия Менделеева 22 июня, начало в 10 часов, сообщает учреждение.
Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.
Участники экскурсии узнают интересные факты о пяти великих битвах: под Москвой, Сталинградской и Курской, наступательной операции "Багратион" и сражении за Берлин.
Экскурсия будет размещена в группах социальных сетей библиотеки. Для посетителей 12+.