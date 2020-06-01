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Онлайн-экскурсию по выставке "Живая память" проведут библиотекари

Общество, 13:35 19 июня 2020

tonb.ru | Фото: tonb.ru

Онлайн-экскурсию по выставке "Живая память" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проведут сотрудники Тюменской областной научной библиотека им. Дмитрия Менделеева 22 июня, начало в 10 часов, сообщает учреждение.

Именно в этот день летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны.

Участники экскурсии узнают интересные факты о пяти великих битвах: под Москвой, Сталинградской и Курской, наступательной операции "Багратион" и сражении за Берлин.

Экскурсия будет размещена в группах социальных сетей библиотеки. Для посетителей 12+.

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# 75-летие Победы , Тюменская областная научная библиотека , экскурсия

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