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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Минута молчания 22 июня в Тюмени пройдет онлайн

Общество, 19:16 19 июня 2020

ТРО ВОО "Молодая Гвардия" | Фото: ТРО ВОО "Молодая Гвардия"

В онлайн-режиме пройдет акция "Свеча памяти" 22 июня, начало в 4 часа. Подключиться к онлайн минуте молчания тюменцы смогут в группе ВКонтакте, сообщает территориальное отделение "Молодой Гвардии".

"В связи с заявлением главного санитарного врача Тюменской области Галины Шарухо о росте заболеваемости в регионе, а также увеличением коэффициента распространения коронавирусной инфекции до 1,3 пунктов по области, нами было принято решение о переносе акции в онлайн. Призываем тюменцев оставаться дома", — сказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Он отметил, что формат проведения минуты молчания неважен, главное - желание отдать дань памяти погибших в войне.

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# Великая Отечественная война , минута молчания

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