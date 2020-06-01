Акция "Весть Победы" пройдет в Викуловском районе

| Фото: Викуловский районный ДК во ВКонтакте | Фото: Викуловский районный ДК во ВКонтакте

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К всероссийской акции "Весть Победы" присоединятся жители Викуловского района 24 июня в 12 часов. Владельцы автотранспортных средств нажмут на гудок в течение одной минуты в знак приверженности миру на всей земле, сообщает Викуловский районный Дом культуры.

Организаторы акции отмечают, что 24 июня в России состоятся онлайн-мероприятия, посвященные 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы приглашаем всех принять участие в новых замечательных акциях, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла, всем кто завоевал Победу для нас", - говорят работники культуры.

Акция "Радость Победы" воссоздает праздничную атмосферу победного лета 1945 года. Участникам акции предлагают украсить окна домов воздушными шарами, флагами Победы и цветами, разместить фотографии на своих страницах в соцсетях с 22 по 24 июня. Можно исполнить частушки, станцевать, используя атрибутику военных лет. Выложить фото или видео своих выступлений в соцсети с хештегом #РАДОСТЬПОБЕДЫ

Акция "Я рисую мелом": с 22 по 24 июня участники акции рисуют мелом на асфальте рисунок, связанный с Парадом победителей, размещают фотографии на своих страницах в соцсетях с хэштегами #Ярисуюмелом #24июня.

Флешмоб " Голубь мира" пройдет 24 июня. Россияне могут изготовить бумажного голубя и украсить им свое окно или дерево возле дома. Символ мира нужно сфотографировать, выложить в интернет-пространство с пожеланием мира и указать хештеги #ГолубьМира #Мирназемле.

Анжела Лебедева