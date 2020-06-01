На видеопрогулку по Ишиму "История Победы" приглашают тюменцев

| Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

На видеопрогулку "История Победы" по 14 памятникам города приглашает 24 июня Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" PR-менеджер музея Юлия Малинина, ведущие сотрудники-историки Геннадий Крамор и Константин Иванов расскажут зрителям о создании памятников, событиях времен Великой Отечественной войны, с которыми они связаны, и новых интересных фактах.

"Мы представим мемориал на Соборной площади, мемориал на старом городском кладбище, посвященный умершим в местных госпиталях, памятник на казахском кладбище. Покажем 31 и 1 школы, у которых установлены монументы погибшим выпускникам. Зрители смогут узнать о памятниках, установленных на территориях машиностроительного и механического заводов, а также о барельефе в честь знаменитого бронепоезда "Патриот", который строили железнодорожники Ишимского узла в депо с осени 1941 года по 1942 год", - пояснила она.

Экскурсоводы расскажут и о новых, малоизвестных фактах. Например, около памятника Сталину возле здания администрации выложен участок площади булыжниками с участка улицы Карла Маркса времен Великой Отечественной войны, можно сказать, что по нему от военкомата уходили на фронт ишимцы.

Запись исторической пятнадцатиминутной прогулки по Ишиму можно будет посмотреть с 12 часов 24 июня на сайте Ишимского музейного комплекса и его страницах в социальных сетях Одноклассники, Инстаграм и ВКонтакте.

| Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс Петра Ершова

Ирина Кургузова