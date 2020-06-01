На видеопрогулку по Ишиму "История Победы" приглашают тюменцев
На видеопрогулку "История Победы" по 14 памятникам города приглашает 24 июня Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова.
Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" PR-менеджер музея Юлия Малинина, ведущие сотрудники-историки Геннадий Крамор и Константин Иванов расскажут зрителям о создании памятников, событиях времен Великой Отечественной войны, с которыми они связаны, и новых интересных фактах.
"Мы представим мемориал на Соборной площади, мемориал на старом городском кладбище, посвященный умершим в местных госпиталях, памятник на казахском кладбище. Покажем 31 и 1 школы, у которых установлены монументы погибшим выпускникам. Зрители смогут узнать о памятниках, установленных на территориях машиностроительного и механического заводов, а также о барельефе в честь знаменитого бронепоезда "Патриот", который строили железнодорожники Ишимского узла в депо с осени 1941 года по 1942 год", - пояснила она.
Экскурсоводы расскажут и о новых, малоизвестных фактах. Например, около памятника Сталину возле здания администрации выложен участок площади булыжниками с участка улицы Карла Маркса времен Великой Отечественной войны, можно сказать, что по нему от военкомата уходили на фронт ишимцы.
Запись исторической пятнадцатиминутной прогулки по Ишиму можно будет посмотреть с 12 часов 24 июня на сайте Ишимского музейного комплекса и его страницах в социальных сетях Одноклассники, Инстаграм и ВКонтакте.
Ирина Кургузова