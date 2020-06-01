Бердюжцы украшают арт-объект "МИР" фигурками голубей
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Фигурками голубей, изготовленных руками жителей с. Бердюжье, украшают арт-объект "МИР", установленный у Дома культуры 24 июня.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала ведущий специалист по молодежной политике администрации Бердюжского района Екатерина Власенко.
"Арт-объект "МИР" был установлен у нашего Дома культуры к 70-летию Победы, - добавила Екатерина Власенко. - В этот день мы решили украсить его символами мира, которые жители сделали своими руками. Каких-то особенных требований к материалам или технике исполнения нет".
Акция памяти будет продолжаться в селе в течение всего дня.
Напомним, что в Тюменской области торжественное прохождение войск тюменского гарнизона и шествие Бессмертного полка, посвященные 75-летию Победы, перенесены в связи с эпидемиологической ситуацией на 26 июля. Тем не менее, жители региона присоединились ко всем акциям, которые проходят в стране 24 июня, в день Парада Победы.
Николай Ступников