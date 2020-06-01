  • 24 июня 202024.06.2020среда
  • USD68,8376
    EUR77,6832
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Волонтеры Победы рассказали в соцсетях о памятниках Уватского района

Общество, 11:13 24 июня 2020

Центр культуры и досуга Уватского района | Фото: Центр культуры и досуга Уватского района

Далее в сюжете Небо над Юргинским озарят "Лучи Победы"

Волонтеры Победы в Уватском районе выкладывают в социальных сетях фото памятников в населенных пунктах, посвященные воинам-землякам - участникам Великой Отечественной войны. Таким образом уватцы присоединились к акциям, которые проходят в стране 24 июня.

Как рассказала ведущий специалист управления по социальным вопросам администрации муниципалитета Рузиля Усольцева, более 20 фотографий представили школьники, культработники и педагоги центра дополнительного образования детей и молодежи.

"На сайте Центра культуры и досуга Уватского района можно увидеть три видеоролика с рассказом о памятниках и наших героях. Фотографии с прошедшей накануне акции "Свеча памяти" и словами благодарности тем, кто завоевал ценой жизни Победу, наши волонтеры выкладывают также на личных страницах", - пояснила она.

По ее словам, все онлайн-акции, проходящие в стране в Год памяти и славы, находят живой отклик у жителей Уватского района, а социальные сети помогают людям даже небольших деревень показать: "Я помню, я горжусь".

Ирина Кургузова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Волонтеры Победы , Год памяти и славы , исторические памятники , соцсети

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:39 24.06.2020В Нижетавдинском районе открыли мемориальную доску воину-земляку Кириллу Мосякину
12:23 24.06.2020Курсанты ТВВИКУ прошли торжественным строем к памятнику Дмитрию Карбышеву
12:16 24.06.2020Небо над Юргинским озарят "Лучи Победы"
12:06 24.06.2020Уральская молодежь обсудит патриотизм на форуме "Утро-2020"