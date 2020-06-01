Волонтеры Победы рассказали в соцсетях о памятниках Уватского района

| Фото: Центр культуры и досуга Уватского района | Фото: Центр культуры и досуга Уватского района

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Волонтеры Победы в Уватском районе выкладывают в социальных сетях фото памятников в населенных пунктах, посвященные воинам-землякам - участникам Великой Отечественной войны. Таким образом уватцы присоединились к акциям, которые проходят в стране 24 июня.

Как рассказала ведущий специалист управления по социальным вопросам администрации муниципалитета Рузиля Усольцева, более 20 фотографий представили школьники, культработники и педагоги центра дополнительного образования детей и молодежи.

"На сайте Центра культуры и досуга Уватского района можно увидеть три видеоролика с рассказом о памятниках и наших героях. Фотографии с прошедшей накануне акции "Свеча памяти" и словами благодарности тем, кто завоевал ценой жизни Победу, наши волонтеры выкладывают также на личных страницах", - пояснила она.

По ее словам, все онлайн-акции, проходящие в стране в Год памяти и славы, находят живой отклик у жителей Уватского района, а социальные сети помогают людям даже небольших деревень показать: "Я помню, я горжусь".

Ирина Кургузова