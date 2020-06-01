Небо над Юргинским озарят "Лучи Победы"

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Акция "Лучи Победы" пройдет на территории Юргинского района 24 июня.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора Юргинского центра досуга и культуры Светлана Мерзлых, основные мероприятия состоятся на площади перед районным домом культуры.

"Акция начнется в 23 часа 20 минут. На крыльце дома культуры будет установлен большой экран, на котором будут транслироваться виды Москвы. Ведущий расскажет про историю и формат акции. Хореографический коллектив "Горизонты" исполнит тематический танец с фонариками", - отметила Светлана Мерзлых.

По окончании композиции небо на Юргинским осветят девять лучей Победы: восемь сценических голов и световая пушка. Также будут использованы дым машины.

Во время акции будет вестись прямая трансляция в социальных сетях. В 23 часа 50 минут жителям Юргинского района предложат выйти из домов и одновременно осветить территорию имеющимися прожекторами и фонариками.

Во всероссийской акции "Лучи Победы" принимают участие все муниципальные образования Тюменской области. Она приурочена к 75-летию Великой Победы и к Параду Победы 24 июня.

Напомним, 24 июня 1945 года прошел исторический парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.





Евгений Новоселов