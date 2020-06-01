В Нижетавдинском районе открыли мемориальную доску воину-земляку Кириллу Мосякину

Фото регионального отделения партии "Единая Россия" Фото регионального отделения партии "Единая Россия"

67 мемориальных досок с именами участников Великой Отечественной войны установят в районах Тюменской области по инициативе члена фракции "Единая Россия" Госдумы Ивана Квитки.

Первую из них открыли 22 июня в селе Андрюшино Нижнетавдинского района. Здесь вырос и трудился до войны полный кавалер ордена Славы Кирилл Евгеньевич Мосякин.

За доблесть и мужество пулеметчика Мосякина не раз награждали медалями и орденами. Первый из орденов Славы он получил за отражение трех атак противника в ходе наступательной операции: ведя прицельный огонь, пулеметчик уничтожил много вражеских солдат. В боях герой не раз был ранен, но всегда возвращался в бой.

"В области десятки памятников и сотни мемориальных досок в честь погибших героев. Но время идет, и некоторым требуется замена. Имена героев присваивают школам, а в Андрюшино именем Кирилла Мосякина назвали новую улицу", — отметил секретарь регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов.

"Наша задача – хранить память о воинах-земляках, их великом подвиге, передать ее подрастающему поколению", – прокомментировал глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов.

Андрей Артюхов также передал в Андрюшинскую школьную библиотеку книгу"Народная память" о подвигах жителей области на войне и в тылу. В год юбилея Победы 30 таких изданий пополнили библиотеки Нижнетавдинского района, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".