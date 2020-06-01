В Москве завершился главный парад страны

Фото: admtyumen.ru (архив) Фото: admtyumen.ru (архив)

15 тыс. военнослужащих поучаствовали в юбилейном параде в честь 75-летия Великой Победы. Также по Красной площади проехали 234 единицы наземной боевой техники и пролетели 80 самолетов и вертолетов.

Напомним, парад был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Дата 24 июня выбрана не случайно - в этот же день в 1945 году на главной площади страны состоялся Парад победителей.

Традиционно парад принял министр обороны России Сергей Шойгу. Руководил парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. По традиции по площади пронесли флаг России и Знамя Победы.

После минуты молчания к участникам и зрителям обратился глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что народ СССР очень дорого заплатил за свободу.

"Наш долг помнить это, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. Он положил конец страшному Холокосту, спас мир от фашизма. Невозможно представить, что стало бы с миром, если бы не Красная армия", - отметил он в своем выступлении. Президент добавил, что в числе победителей - миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. Они боролись и трудились по законам мужества и единства на фронтах, в тылу, в партизанских отрядах и в подполье.

Следующая часть парада - шествие парадных расчетов. По Красной площади прошли исторические роты, суворовцы, кадеты, воспитанники нахимовских училищ. За ними - военнослужащие, парады расчетов военных округов, батальоны Росгвардии, МЧС, рота железнодорожных войск, юнармейцы. Завершил пешую часть парада сводный военный оркестр.

Прохождение техники открыли легендарные танки Т-34-85. За ними проехали танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", гусеничные боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2М "Бережок", колонна самоходных зенитных артиллерийских комплексов. Часть из них проехала по Красной площади впервые.

Также зрители увидели новейшие тяжелые огнеметные системы, инженерные системы дистанционного минирования, зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы, в том числе береговые, самоходные командные пункты управления и связи, бронеавтомобили повышенной защищенности, межконтинентальные баллистические ракеты с ракетными комплексами "Тополь-М". Завершил шествие техники парадный строй БТР "Бумеранг".

В авиационной части парад были представлены транспортные и боевые вертолеты, разведывательно-ударные вертолеты нового поколения, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, тяжелые военно-транспортные самолеты, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы, в том числе сверхзвуковые, многофункциональные истребители пятого поколения, высотные всепогодные истребители-перехватчики. Также традиционно пролетели пилотажные группы "Русские витязи" на СУ-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29.