Аромашевский район присоединится к акции "Лучи Победы"

| Фото: администрация Аромашевского района во ВКонтакте | Фото: администрация Аромашевского района во ВКонтакте

Сотрудники детско-юношеской спортивной школы "Фортуна" из Аромашевского района присоединятся ко всероссийской акции "Лучи Победы", которая пройдет 24 июня.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" директор учреждения Дмитрий Петрин, мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В 21 час 50 минут десять сотрудников нашей спортивной школы выйдут во дворы своих домов, включат яркие фонари и прожектора и направят свет в небо. Предполагается, что светить они будут в течение десяти минут. Так как акция всероссийская, то волна света должна будет пройти по всей стране", – рассказал Дмитрий Петрин.

Отметим, мероприятие пройдет одновременно в знаковых местах России, которые стали неотъемлемой частью истории Победы в Великой Отечественной войне. Прожекторы речных, морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране направят свет в небо.

Напомним, 24 июня 1945 года прошел исторический парад на Красной площади в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков, командовал войсками маршал Константин Рокоссовский. В 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге.

Любовь Голышева