Голышмановские фронтовики получили телефоны с бесплатной связью

| Фото: Альфии Игрушкиной | Фото: Альфии Игрушкиной

Три ветерана Великой Отечественной войны Голышманово получили мобильные телефоны с бесплатной связью. 3 июля прошла акция, инициатором которой являются "Волонтеры Победы".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила исполнительный секретарь Голышмановского отделения партии "Единая Россия" Альфия Игрушкина.

"В состав делегации, которая направилась к фронтовикам с мобильными телефонами, вошли глава округа Александр Ледаков, начальник управления социальной защиты населения Татьяна Круг и волонтер Победа Надежда Степанова. Ветеранов оповестили заранее о визите, с целью соблюдения всех мер предосторожности, связанных с эпидемиологической обстановкой", - говорит она.

Накануне вручения фронтовикам телефонов Волонтеры Победы получили от них доверенности на получение сим-карты определенной ими мобильной связью. Как заметила Альфия Игрушкина, в мобильниках уже имеются телефоны экстренных служб: скорой помощи, пожарной службы и волонтера, к которому они могут обратиться по любому вопросу.

"Встреча с ветеранами дала нам еще один шанс убедиться в том, что нам нужно гордиться поколением Победителей. Наш ветеран Иван Михайлович Буровцев 1925 года рождения до сих пор сохранил прекрасное чувство юмора, посетовал, что сейчас пандемия, а так всех бы нас расцеловал. Мы получили большой заряд позитива, хорошего настроения. Ветераны для нас - пример для подражания", - сказала исполнительный секретарь Голышмановского отделения партии "Единая Россия".

Всего в Тюменской области около 280 участников Великой Отечественной войны получат мобильные телефоны. Акция стартовала 2 июля во всех муниципальных образованиях региона.

Анжела Лебедева