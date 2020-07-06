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Тобольский ветеран получил мобильный телефон с бесплатной связью

Общество, 16:23 06 июля 2020

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Мобильный телефон ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Степановичу Фёдорову передал глава Тобольска, секретарь местного отделения "Единой России" Максим Афанасьев, сообщает администрация города.

Максим Афанасьев поблагодарил ветерана за его боевой подвиг и пример достойной жизни для следующих поколений. Он внес свой номер в новый телефон фронтовика и предложил Дмитрию Степановичу обращаться по любому вопросу.

Для удобства ветерана в подаренный мобильный телефон также внесены номера экстренных служб для оперативной связи и решения проблем.

По информации пресс-службы Тюменского регионального отделения "Единой России", ветеранам, получившим бесплатные мобильные телефоны, не нужно беспокоиться о пополнении баланса: им предоставили бесплатную пожизненную мобильную связь в рамках специального тарифа "Ветеран", который включает в себя безлимитную бесплатную связь и 300 смс внутри сети оператора, 300 бесплатных минут в месяц на номера других операторов.

Идею предоставления такой помощи ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны поддержали крупные мобильные операторы сотовой связи.

Акция по вручению бесплатных мобильных телефонов ветеранам организована комитетом "Наша Победа" партии "Единая Россия" и волонтерами Победы.

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# Великая Отечественная война , ветераны , Максим Афанасьев , мобильный телефон

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