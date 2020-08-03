Более 250 тысяч деревьев высадили тюменцы в память о погибших в Великую Отечественную войну

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 7 тыс. жителей Тюменской области приняли участие в акции "Сад памяти", приуроченной к празднованию 75-летия Великой Победы, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

В области высажено 256 тыс. саженцев. В каждом районе области появился живой памятник героическим землякам.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции посадки осуществлялись небольшими группами с соблюдением социальной дистанции, участники были в масках и перчатках.

Целью акции стало создание международного сада из 27 млн деревьев – живого памятника 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторы сообщили о достижении поставленной цели. Сады памяти появились по всей России и за ее пределами.

Высажено 27 млн 127 деревьев. И количество продолжает расти каждый день. Участие в акции приняли все 85 субъектов страны и более 50 стран.

Акция продолжается. Около 40 регионов ранее подали заявку на перенос массовых высадок в городах на осень. Даты и места проведения осенних акций по посадке памятных деревьев указаны на сайте акции.