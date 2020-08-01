В тюменских школах появятся 3D-учебники

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Тюменская школа №25 первой в регионе получила новые 3D-учебники, посвященные изучению техники времен Великой Отечественной войны, сообщает облдума.

Директор образовательного учреждения Светлана Дубонос отметила, что изучению истории Великой Отечественной войны в школе уделяется особое внимание. Учреждению уже 85 лет, и в годы войны ее ученики со школьной скамьи отправлялись на фронт.

Ребятам рассказали, что нужно скачать приложение, навести камеру смартфона или планшета на изображение боевой техники, например, танка, и на экране устройства он станет объемным. Пробные экземпляры были выпущены в 2019 году.

Напомним, учебники напечатаны на грант конкурса молодежных инициатив от Федерального агентства по делам молодежи, который выиграл в прошлом году руководитель Тюменского регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Школы региона в течение сентября получат 1000 экземпляров. Разработчики учебника также проведут мастер-классы для преподавателей школ области и наглядно покажут, как правильно работать с учебником и приложением.