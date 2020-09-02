Гроссмейстер Анатолий Карпов провел урок памяти и славы в Тюменском районе

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Об основных этапах Великой Отечественной войны, подвигах земляков на фронте и в тылу винзилинским школьникам на уроке памяти и славы рассказал шахматист, международный гроссмейстер, депутат Государственной думы России, член фракции "Единая Россия" Анатолий Карпов 1 сентября, сообщает территориальное отделение политической партии.

"Наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки проявили настоящую доблесть и мужество, защищая Родину и на полях сражений, и в тылу", – подчеркнул Карпов.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Ребята поинтересовались, как началась карьера прославленного шахматиста. Карпов рассказал школьникам, что попал на турнир в семь лет вместе со старшими участниками.

"Я не мог участвовать в турнире, потому что у меня не было никакого разряда. Мне предложили сыграть против самого опытного шахматиста нашего клуба: если смогу выстоять против него "черными" – допустят до турнира. Мне удалось не просто выстоять, но и победить", – рассказал он.

12-кратный чемпион мира завершил встречу автограф-сессией.