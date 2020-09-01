В Тюмени Lexus RX300 сбил на зебре женщину с ребенком
Женщина и ее четырехлетний сын пострадали в ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ под путепроводом на ул. Пермякова в Тюмени 12 сентября.
Семья попала под колеса автомобиля Lexus RX300.
"По нерегулируемому пешеходному переходу шла семья: папа, мама и четырехлетний мальчик. Водитель автобуса остановился, чтобы пропустить их. А водитель иномарки по каким-то причинам не пропустил людей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
По предварительным данным, отца не сбили, он успел отскочить. А мальчик и его мать попали под колеса машины. "По словам очевидцев, они отлетели на пять метров. Слетела обувь. Все трое членов семьи были доставлены в больницу", – добавила Анжела Борисова.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова