В Тюмени Lexus RX300 сбил на зебре женщину с ребенком

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщина и ее четырехлетний сын пострадали в ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ под путепроводом на ул. Пермякова в Тюмени 12 сентября.

Семья попала под колеса автомобиля Lexus RX300.

"По нерегулируемому пешеходному переходу шла семья: папа, мама и четырехлетний мальчик. Водитель автобуса остановился, чтобы пропустить их. А водитель иномарки по каким-то причинам не пропустил людей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительным данным, отца не сбили, он успел отскочить. А мальчик и его мать попали под колеса машины. "По словам очевидцев, они отлетели на пять метров. Слетела обувь. Все трое членов семьи были доставлены в больницу", – добавила Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова