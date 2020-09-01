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В Тюмени Lexus RX300 сбил на зебре женщину с ребенком

Происшествия, 15:08 12 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщина и ее четырехлетний сын пострадали в ДТП на ул. 50 лет ВЛКСМ под путепроводом на ул. Пермякова в Тюмени 12 сентября.

Семья попала под колеса автомобиля Lexus RX300.

"По нерегулируемому пешеходному переходу шла семья: папа, мама и четырехлетний мальчик. Водитель автобуса остановился, чтобы пропустить их. А водитель иномарки по каким-то причинам не пропустил людей", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

По предварительным данным, отца не сбили, он успел отскочить. А мальчик и его мать попали под колеса машины. "По словам очевидцев, они отлетели на пять метров. Слетела обувь. Все трое членов семьи были доставлены в больницу", – добавила Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , дети , ДТП

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