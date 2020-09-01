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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожарные спасли "пятерку" на улице Мельникайте в Тюмени

Происшествия, 10:47 14 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Загоревшийся автомобиль ВАЗ-2105 потушили тюменские пожарные на ул. Мельникайте поздним вечером 13 сентября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев, вызов поступил в 23 часа 7 минут. На ул. Мельникайте в районе ЖК "Правобережный" вспыхнула машина ВАЗ-2105 с тюменскими номерами.

"В ликвидации огня принимали участие шесть сотрудников 14-й пожарно-спасательной части, задействовали две спецмашины. За девять минут справились с огнем", — сказал Александр Зубарев.

Пламя повредило машину . Причина пожара устанавливается.

Инна Пахомова

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# автомобили , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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