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Тюменский парашютист стал серебряным призером на чемпионате России

Спорт, 13:10 14 сентября 2020

федерация парашютного спорта Тюменской области | Фото: федерация парашютного спорта Тюменской области

Мастер спорта международного класса Сергей Подчувалов представлял Тюменскую область на чемпионате России по парашютному спорту на базе "Аэрограда Коломна" Московской области с 6 по 12 сентября. Он признан серебряным призером в дисциплине "Скоростное падение".

Как сообщили корреспонденту "Тюменской линии" в региональной федерации парашютного спорта, 58-летний Сергей Подчувалов имеет за плечами 9 тысяч прыжков. Он стал спортсменом-парашютистом в 1983 года. При этом первый прыжок совершил за два года до этого.

Чемпионат России в Коломне прошел по четырем направлениям: купольная акробатика, групповая акробатика, артистическая дисциплина и скоростное падение. 250 спортсменов участвовали в них.

Тюменец Сергей Подчувалов в дисциплине "Скоростное падение" развил среднюю скорость 463,684 км/ч, стал серебряным призером. Победитель в этой дисциплине - Дмитрий Гмызин - 0,793 км/ч.

Медали победителям и призерам вручил директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта РФ Андрей Марков.

Анжела Лебедева

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# парашютисты , федерация парашютного спорта Тюменской области

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