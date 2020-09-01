Сходить за грибами и выжить: советы для любителей тихой охоты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О правилах тихой охоты и о том, что делать, если ребенок съел неизвестный гриб, рассказал жителям Тюменской области врач-токсиколог Областной клинической больницы №2 Владимир Пуртов во время прямого эфира в официальном сообществе региона во ВКонтакте.

Он напомнил, что всего в Европе насчитывается до 2,5 тыс. видов грибов, более 200 из них - ядовитые. Наиболее часто собираемые на территории Тюменской области - это белый гриб, подосиновик, подберезовик и моховик. Всех их можно готовить и употреблять в пищу без дополнительной обработки, чего не скажешь об условно съедобных грибах, которые требуется вымачивать или термически обрабатывать продолжительное время.

Врач призвал взрослых во время семейных походов в лес внимательно наблюдать за детьми, они могут запросто разжевать и проглотить сырой гриб. Если это все-таки произошло, нужно на месте извлечь фрагменты гриба из полости рта, промыть рот водой и доставить ребенка в больницу.

Главное правило грибника - собирать только те из них, которые знакомы. При малейшем сомнении в идентификации лучше оставить гриб за пределами корзинки.

В департаменте здравоохранения региона пояснили, что с начала года в токсикологическое отделение с отравлением грибами были госпитализированы трое. Обычно первые признаки возникают через 2-5 часов после употребления грибов в пищу: это боли в животе, тошнота, многократная рвота, слабость. При своевременном обращении к медикам прогноз благоприятный, подчеркнул Владимир Пуртов.

Дарья Казакова