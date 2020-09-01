Ялуторовчан золотого возраста поздравят концертами во дворах

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Концертный марафон "Пусть осень жизни будет молодой", посвященный Дню пожилых людей, начнется в Ялуторовске 26 сентября в 12 часов.

Вокальный ансамбль "Казачья станица" культурного центра "Арт-Вояж" выступит на улицах Советской-Механизаторов, Поселковой, Карла Либкнехта, Вокзальной, Свердлова. Ансамбль "Забава" порадует жителей улиц Новикова, Революции, Бахтиярова, Свердлова, Муравьева-Апостола. Организаторы просят зрителей соблюдать меры безопасности и смотреть концерты из окон или балконов домов.

На этих же площадках в 14 часов ялуторовчан приглашают вместе исполнить песню "Я люблю тебя жизнь". Для удобства можно заранее распечатать текст песни и спеть ее вместе с творческими коллективами "Арт-Вояжа".

Продолжит поздравительный марафон прямой эфир на YouTube-канале культурного центра "Арт-Вояж" 27 сентября в 14 часов. Зрители узнают секреты долголетия и научатся заваривать особый - острожный чай.

29 сентября в 14 часов творческих пенсионеров приглашают на онлайн-плэнер "Ялуторовский сувенир" на YouTube-канале "Арт-Вояжа". Мастер Ялуторовского острога Елена Колпащикова расскажет и покажет, как нарисовать острожную въездную башню. Для росписи она будет использовать глиняный колокольчик, но зрители могут нарисовать башню на разделочной доске. Также нужно заранее подготовить листок бумаги, гуашь, кисточки, карандаш, линейку и ластик.

Большая праздничная программа пройдет на этом же канале в День пожилых людей. В 10 часов стартует онлайн-концерт, в 14 часов – мастер-класс по изготовлению открытки, в 15 часов - презентация онлайн-выставки детских рисунков "Моя бабушка лучшая на свете", в 16 часов – поздравление от сотрудников центра "Арт-Вояж". Также в этот день с 12 до 13 часов на улицах города будет идти радиоконцерт "Старые песни о главном".

Заключительным мероприятием станет ретро-программа "Мелодии нашей молодости" в центре национальных культур 4 октября. Начало в 16 часов.

Евгения Шевцова