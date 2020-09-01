Тюменским врачам вручили печенья с благодарностями

| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория»

Коробки печенья с пожеланиями и благодарностями медикам, которые борются с COVID-19, доставили в областную клиническую больницу № 1, Областную инфекционную клиническую больницу и госпиталь для ветеранов войн в рамках благотворительной акции "Сказать спасибо" 22 сентября.

Напомним, идея акции принадлежит команде проекта "Шанс.ПрофBox". Благотворительный сбор средств на изготовление печенья с пожеланиями для врачей Тюмени стартовал весной на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Собранные деньги пошли на заказ, оформление и доставку в больницы города печенья. В каждой сладости врачи могут найти бумажку с пожеланием — тюменцы оставляли слова благодарности, например, "Спасибо за то, что вы с нами", "Спасибо, что на передовой".

Акцию поддержали команды мультицентра "Моя территория" из Тобольска и Ишима. "С марта врачи трудятся во имя сохранения здоровья людей, находясь вдали от своих собственных родных и близких. Им требуется наша поддержка. Радует, что подростки пришли к этому сами и придумали благотворительную акцию", — сообщила руководитель мультицентра "Моя территория" Мария Федоренко.