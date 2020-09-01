Тюменцев, вернувшихся из-за границы, обязали находиться на самоизоляции

Фото из официальной группы аэропорта Домодедово во ВКонтакте Фото из официальной группы аэропорта Домодедово во ВКонтакте

Россияне, прибывшие из-за границы, обязаны находится на самоизоляции до получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

Изменения в постановление Главного государственного санитарного врача РФ размещены на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступил в силу с момента публикования: с 23 сентября 2020 года.

Проходить самоизоляцию граждане должны по месту жительства или прибывания.

Напомним, с 15 июля в России была отменена самоизоляция для прибывших из-за рубежа. Россияне по прилете должны были в течение трех дней сдать тест на COVID-19. При этом не оговаривалось, что граждане не смогут выходить из дома.