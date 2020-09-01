Тюменские техникумы вошли в Топ-100 WorldSkills

mck72.ru mck72.ru

Три тюменских техникума вошли в Топ-100 WorldSkills Россия по итогам реализации проектов движения в 2019 году, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

В рейтинг попали: Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса, Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

При отборе в сотню лучших учитывались участие студентов в чемпионатах по профессиональному мастерству, сдача демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills.

Все образовательные организации, вошедшие в Топ-100, получили сертификаты движения, являющиеся знаком качества. Учащиеся тюменских техникумов по итогам VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)-2020 имеют награды.