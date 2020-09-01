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Опытные спикеры поделятся знаниями с самозанятыми региона

Экономика, 13:51 25 сентября 2020

www.mos.ru, Ю. Иванко

Серию уроков для самозанятых Тюменской области проведут опытные спикеры. Занятия бесплатные и доступны на платформе GetCourse с 25 по 30 сентября, сообщает региональное Инвестиционное агентство.

Руководитель консалтинговой и бухгалтерской групп Центра налоговой помощи Ольга Пыжова проведет курс "Самозанятость: возможности и нюансы". Управляющий бухгалтерской компании "Академия бизнеса" Артём Будучев расскажет, как самозанятым работать с деньгами и документами.

Урок по теме "Инструменты онлайн продвижения для самозанятых" проведет digital-маркетолог, фрилансер Анна Алпатова.

Для участия в обучении нужно пройти регистрацию.

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

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