Совсем скоро в Тобольске откроется новый туристический маршрут

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый туристический маршрут в один километр появится после реконструкции объектов в подгорной части Тобольска. Он свяжет кремль, Базарную площадь и Александровский сад. Работы на Базарной площади и улице Мира ведутся в рекордно сжатые сроки.

Об этом на заседании координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма рассказал заместитель главы города Юрий Вавакин. По его словам, проведены все подготовительные работы, почти полностью проложены инженерные коммуникации, на 40% выполнено благоустройство территории.

"Проект реализуется в очень короткие сроки. От разработки проектной документации до конечного результата пройдет меньше полутора лет. Подрядчик обещает все работы закончить до 20 ноября текущего года", - отметил Юрий Вавакин.

Реконструируемая территория будет разбита на три зоны: Базарная площадь, сквер Алябьева и улица Мира с Плацпарадной площадью. Территория Базарной площади - 1,6 га. Здесь появятся входная группа со стороны ул. Хохрякова, ярмарочные домики, украшенные сибирскими узорами, сувенирные лавки, карусели, лавочки, урны и другие объекты.

На Базарной площади будут проходить городские культурно-массовые мероприятия: новогодние и рождественские праздники, Масленица, Сабантуй, торговые и ремесленные ярмарки, будут работать досуговые площадки для игр и отдыха.

В сквере Алябьева установят памятник великому композитору, обустроят тротуары и дорожки, сделают сцену с навесом, детскую площадку и туалет.

Улица Мира будет использоваться как пешеходная зона. На ней установят уличную мебель, разобьют зоны отдыха, проведут новое освещение.

Проведение реконструкции позволит связать кремль, Базарную площадь и Александровский сад в новый туристический маршрут протяженностью в один километр.

Евгений Новоселов