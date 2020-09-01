  • 28 сентября 202028.09.2020понедельник
  • USD76,8195
    EUR89,6637
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На пожаре на улице Карла Маркса в Тюмени спасли двух человек

Происшествия, 10:47 28 сентября 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двух человек спасли на пожаре в доме на ул. Карла Маркса в Тюмени 26 сентября. В 19 часов загорелась одна из квартир в доме № 129.

"Спасли двух человек. Женщина 1965 года рождения отравилась угарным газом. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество квартиры. К пожару привело неосторожное обращение с огнем", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

В этот же день произошли три пожара в садоводческих некоммерческих товариществах. На ул. Озерная в СНТ "Лесовод" пожар повредил кровлю жилого дома. Очевидцы и жильцы дома справились с пламенем до прибытия пожарных. Причина — нарушение правил эксплуатации и устройства печи.

На ул. 6-я Сосновая в СНТ "Сосенка" и в садоводческом товариществе "Мечта" Нижнетавдинского района сгорели бани. Причина — нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Отметим, в Тюменской области за минувшую неделю произошли 67 пожаров. В результате них пострадали четыре человека.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:47 28.09.2020На пожаре на улице Карла Маркса в Тюмени спасли двух человек
10:12 28.09.2020В МЧС назвали причину пожара на улице Парад Победы в Тюмени
13:18 27.09.2020Одиннадцать человек спасли при пожаре в Тюмени
17:50 26.09.2020В Тюменской области при пожаре погибли двое детей