На пожаре на улице Карла Маркса в Тюмени спасли двух человек

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Двух человек спасли на пожаре в доме на ул. Карла Маркса в Тюмени 26 сентября. В 19 часов загорелась одна из квартир в доме № 129.

"Спасли двух человек. Женщина 1965 года рождения отравилась угарным газом. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество квартиры. К пожару привело неосторожное обращение с огнем", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы областного управления МЧС России Александр Зубарев.

В этот же день произошли три пожара в садоводческих некоммерческих товариществах. На ул. Озерная в СНТ "Лесовод" пожар повредил кровлю жилого дома. Очевидцы и жильцы дома справились с пламенем до прибытия пожарных. Причина — нарушение правил эксплуатации и устройства печи.

На ул. 6-я Сосновая в СНТ "Сосенка" и в садоводческом товариществе "Мечта" Нижнетавдинского района сгорели бани. Причина — нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Отметим, в Тюменской области за минувшую неделю произошли 67 пожаров. В результате них пострадали четыре человека.

Инна Пахомова