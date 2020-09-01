Житель Тобольска стал победителем викторины "Россия: люди, цифры, факты"

| Фото: Всероссийская перепись населения во ВКонтакте | Фото: Всероссийская перепись населения во ВКонтакте

Житель Тобольска Андрей Засорин стал победителем третьей сессии викторины "Россия: люди, цифры, факты", посвященной Всероссийской переписи населения 2021 года. За рекордные 28 секунд он дал правильные ответы на все вопросы викторины, сообщает Тюменьстат.

Помимо тоболяка в число победителей вошли также два представителями Волгограда Владимир Морозов и Станислав Горьковой. Они дали верные ответы на 24 вопроса из 25. Все победители получат денежные премии в размере 7 тыс. рублей.

Третья сессия викторины, как и две предыдущие, проходила на сайте переписи strana2020.ru. С 21 по 25 сентября любой желающий мог зарегистрироваться на портале и ответить на 25 вопросов, связанных с переписью населения в России.

Пять экспертов в области статистики и смежных научных областях задавали вопросы в коротких видеороликах. Участникам нужно было выбрать правильный ответ и нажать на одну из кнопок рядом с роликом. Победа ждала тех, кто быстрее даст наибольшее количество правильных ответов. Всего за звание лучшего знатока интересных статистических фактов о России состязались 316 человек.

В 2020 году будет проведено пять сессий конкурса. Принять участие можно в любой из них.