Тюменцам советуют не покупать лекарство от коронавируса в аптеках

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Далее в сюжете Больницы региона полностью обеспечены аппаратами ИВЛ

Лекарство на основе вещества с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" начало поступать в тюменские аптеки.

Как пояснила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских в прямом эфире в группе "Тюменская область" во Вконтакте, это препарат для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, однако не стоит торопиться его покупать.

"Мы давно используем лекарство на основе фавипиравира в стационарах. Оно хорошо зарекомендовало себя и положительно влияет на лечение. Для пациента в стационаре оно бесплатно, в аптеках стоит более 12 тыс. рублей. Тем более Минздрав не утверждает, что это панацея от коронавируса, приобретать его для профилактики нецелесообразно", - пояснила Ольга Кузнечевских.

Она добавила, что пока это коммерческий препарат и цену на него устанавливает аптечная сеть. В конце года Минздрав рассмотрит вопрос о включении его в перечень жизненно важных лекарств. После этого цену на аптечный "Фавипиравир" будет регулировать государство.

Евгения Шевцова