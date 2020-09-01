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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам советуют не покупать лекарство от коронавируса в аптеках

Общество, 15:26 29 сентября 2020

ИА Тюменская линия

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Лекарство на основе вещества с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" начало поступать в тюменские аптеки.

Как пояснила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских в прямом эфире в группе "Тюменская область" во Вконтакте, это препарат для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции, однако не стоит торопиться его покупать.

"Мы давно используем лекарство на основе фавипиравира в стационарах. Оно хорошо зарекомендовало себя и положительно влияет на лечение. Для пациента в стационаре оно бесплатно, в аптеках стоит более 12 тыс. рублей. Тем более Минздрав не утверждает, что это панацея от коронавируса, приобретать его для профилактики нецелесообразно", - пояснила Ольга Кузнечевских.

Она добавила, что пока это коммерческий препарат и цену на него устанавливает аптечная сеть. В конце года Минздрав рассмотрит вопрос о включении его в перечень жизненно важных лекарств. После этого цену на аптечный "Фавипиравир" будет регулировать государство.

Евгения Шевцова

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# коронавирус , лекарство , Ольга Кузнечевских

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