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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Больницы региона полностью обеспечены аппаратами ИВЛ

Общество, 15:58 29 сентября 2020

www.mos.ru, Д. Гришкин | Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

Медучреждения Тюменской области на 100% обеспечены оборудованием для поддержки дыхания, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

Об этом рассказала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских в прямом эфире в группе "Тюменская область" во Вконтакте. Она уточнила, что это касается не только "красных зон" для ковидных больных, но и других видов экстренной помощи.

"Также есть запас лекарств и средств индивидуальной защиты до конца года. Медицинские службы работают сегодня в напряженном режиме – ситуация серьезная. Напомню, что она полностью зависит от граждан, от соблюдения ими мер профилактики - масочного режима, социальной дистанции", - подчеркнула замгубернатора.

Комментируя вопрос о доступности первичной медицинской помощи, Ольга Кузнечевских уточнила, что при появлении симптомов нужно оставаться дома и вызвать врача. Он решит, есть ли подозрение на коронавирус и возьмет анализ. В любом случае не нужно ставить диагноз себе самому и заниматься самолечением, подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Евгения Шевцова

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# больницы , коронавирус , Ольга Кузнечевских

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