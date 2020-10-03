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Россияне проверили знания об охране окружающей среды на "ЭкоТолке"

Общество, 17:34 03 октября 2020

https://ecologyofrussia.ru/ | Фото: https://ecologyofrussia.ru/

Около 60 крупных офлайн-площадок в десятках регионов страны собрали граждан, которые проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды. Всероссийская образовательная акция "ЭкоТолк", которая предполагала и виртуальное участие, прошла 2 октября при поддержке Минприроды России и госкорпорации "Росатом". Центральной площадкой проведения стал Аптекарский огород в Москве, где собрались 120 участников и сами экзаменаторы.

Вопросы теста зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

"Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования. Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян", – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который участвовал по видеосвязи. Он также пообещал ответить на вопросы "ЭкоТолка" вместе с остальными сотрудниками Минприроды России. Всероссийскую образовательную акцию решено сделать ежегодной.

Важность акции подчеркнул и Вячеслав Фетисов, отметив, что "настало время восстанавливаться и дать природе шанс". Спикер от Госкорпорации "Росатом" - оператора национального проекта "Экология" – Андрей Лебедев акцентировал внимание на важности осознанного производства и потребления, внедрения самых передовых технологий.

Николай Дроздов как профессор МГУ и опытный телеведущий профессионально и с юмором комментировал варианты ответов, которые зачитывал, сообщают в Минприроды.

Трансляция мероприятия проходила в Яндекс.Эфире и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. За первый час число участников превысило более 5,5 тыс. человек. Имена победителей 2020 года будут опубликованы 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Тест все еще доступен по ссылке.

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# Дмитрий Кобылкин , национальный проект Экология , экология

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