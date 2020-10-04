В России обсуждают возможность срочной миссии для исследования жизни на Венере

Скриншот приложения Star Map Скриншот приложения Star Map

Срочная отправка станции для поисков признаков жизни в атмосфере Венеры может дополнить российскую программу исследования этой планеты, сообщает РИА Новости.

Программа включает три миссии в 2029-2034 годах. Первая - "Венера-Д" с запуском в ноябре 2029 года для изучения поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Вторая миссия, планируемая к отправке в июне 2031 года, должна продолжить исследование атмосферы планеты, третья в июне 2034 года - доставить на Землю образцы атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

Напомним, в сентябре британские и американские ученые заявили об обнаружении в атмосфере Венеры фосфина, который может иметь биологическое происхождение. Его вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород.

Исследование источника фосфинов и станет главной целью запуска дополнительной атмосферной целевой экспедиции в 2027 году. Пока специалисты обсуждают эту возможность.