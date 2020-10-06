В Тюменской области снижается уровень безработицы

| Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Русанов, ИА "Тюменская линия"

Почти на 5 тыс. человек снизилось количество безработных в Тюменской области с апреля по октябрь 2020 года.

Как рассказала директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич, в апреле, когда многие предприятия приостановили деятельность, на учете безработных в регионе состояли около 37 тыс. человек. Сейчас – около 32 тыс. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 5,05 до 4%.

Также снижается коэффициент напряженности на рынке труда – это отношение количества вакансий к общему числу безработных. По данным на октябрь, он составляет менее единицы.

"Это говорит о том, что ситуация на рынке труда в Тюменской области стабилизировалась. С каждым новым этапом снятия ограничений появляются новые вакансии. Всего их сегодня 37 тысяч, больше всего – в сфере строительства, сельского хозяйства и оказания услуг", - отметила Надежда Мазуркевич.

Евгения Шевцова