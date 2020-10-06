Стрит-арт с Семеном Ремезовым украсил фасад дома в Тобольске

| Фото: предоставлено организаторами проекта | Фото: предоставлено организаторами проекта

Стрит-арты с изображениями картографа Семена Ремезова и молодых людей, которые взлетели над городом на воздушных шариках, появились на фасадах двух домов в Тобольске в рамках проекта "Формула искусства".

По словам пиар-менеджера фестиваля "Формула искусства" Любови Якимчук, на фасаде дома № 84 на ул. Ремезова изображен мужчина в красном кафтане. Это Семен Ремезов, который многое сделал для картографии и развития Тобольска. А на фасаде дома № 64 на ул. Октябрьская можно увидеть парня и девушку, которые поднялись над городом на воздушных шариках.

"Ранее мы провели конкурс эскизов. Принять участие могли все желающие горожане. Эскизы доработали, адаптировали под поверхность. Затем рисунки победителей творческого состязания предали команде профессиональных художников "RASKRASIMVSЁ". После специального обучения авторы эскизов могли присоединиться к созданию работ на фасадах зданий", — пояснила Любовь Якимчук.

Она отметила, что стрит-арт-проект реализуют третий год. В 2018 и 2019 годах в Тобольске, Губкинском и Кстово Нижегородской области проходили мастер-классы с приглашенными художниками. В 2020 году из-за пандемии пришлось запустить занятие в онлайн-формате. Трансляция с мастер-классом известного художника-каллиграфа Руслана Магомедова и прошлогодней победительницы "Формулы искусства" Екатерины Карасевой набрала около 20 тыс. просмотров.

Закрытие проекта "Формула искусства", стартовавшего в Тобольске при поддержке СИБУРа, и торжественное открытие фасадов состоится 11 октября.

Инна Пахомова