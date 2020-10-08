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Новый этап марафона "ЗОЖги" стартовал для тюменских подростков

Общество, 15:09 08 октября 2020

растим-будущее.рф | Фото: растим-будущее.рф

Новый этап марафона "ЗОЖги" стартовал в Тюмени в режиме онлайн. Мероприятие проходит в социальной сети Instagram, где для участников публикуют увлекательные задания, конкурсы и челленджи.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в региональном центре "Семья", основная задача марафона — пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи. Традиционно ребятам будут предложены задания, а также интересные и полезные посты на тему здорового образа жизни, сохранения красоты и энергии. Самых активных ждут подарки и сюрпризы.

Задания будут появляться каждую среду. Первое уже было опубликовано 7 октября, где юным тюменцам предложили рассказать о своих сильных сторонах. "У каждого из нас есть то, что мы ценим, принимаем и любим в себе, что дает нам чувство внутренней свободы, уверенности в собственных силах и радости. Предлагаем вам составить свой список таких сильных сторон, включить в него свои качества, умения и таланты", - говорится в задании.

Участие в марафоне могут принимать дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет. Условиями участия являются регистрация на сайте детствобезопасности72.рф, подписка в Instagram на аккаунт марафона и организаторов @zozhgi_marafon_tmn и @centrsemya72, выполнение еженедельных заданий.

Любовь Голышева

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# ЗОЖ , марафон , подростки , региональный центр Семья

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