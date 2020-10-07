Тюменские предприниматели изучили правила таможенных оформлений товаров

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Представители десяти компаний приняли участие в семинаре "Таможенное регулирование экспорта" в рамках образовательной программы АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российский экспортный центр", который состоялся в Тюмени.

В рамках семинара представители тюменских компаний (ООО "Розничные технологии", ООО "Чипмедиа.ру", ООО "Ваш бухгалтер", ООО "Фабмикро", ООО "Импэкс Групп", ООО "НПЦ "Эврика", ИП Ушаков Ф.И., ИП Паронко А.Н., ИП Самсонов И.И., ИП Самойлова С.В.) научились заполнять таможенные декларации и просчитывать таможенные сборы.

"Одним из сдерживающих факторов для экспортера, как мне кажется, является именно таможенное оформление, таможенные штрафы, которые возникают на фоне отсутствия информации. Особый акцент данного семинара был сделан на таможенном регулировании. Выявили и систематизировали наиболее характерные проблемы технические, технологические, нормативные, организационные. Рассмотрели возможность повышения эффективности внешнеторговой деятельности за счет сокращения различных издержек при выполнении таможенных операций, в частности за счет современной технологии декларирования и удаленного выпуска товаров", - прокомментировал руководитель отдела заготовок ООО "Розничные технологии" Сергей Плохих.

Отметим, что обучающие мероприятия для тюменских предпринимателей становятся очень популярными, в каждом модуле много полезной и нужной информации не только для руководителей, но и для сотрудников. Организаторы все чаще встречают постоянных участников, которые из модуля в модуль приходят получать новые знания. В частности, одним из таких является компания ООО "Импэкс Групп", руководитель тендерного отдела Елена Ривес отмечает: "Дается очень большой объем материала – это большой плюс, что называется, "Пришел – увидел - победил!". Ничего лишнего, все только по делу. Приятное, непринужденное общение и возможность задавать вопросы и получать грамотные ответы".

"Таможенное регулирование экспорта" - это пятый семинар из 11. Следующий семинар "Логистика для экспортеров" стартует уже 13 октября. Обучение для субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области проходит на безвозмездной основе, по окончании семинара слушатели получают сертификат от АО "Российский Экспортный Центр", количество мест ограничено.

Контактные лица:

Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" – Екатерина Ульянцева +7 (922) 489 13 83; Ulyanceva@iato.ru, Instagram: @export.tmn

Торгово-промышленная палата Тюменской области – Дарья Жиганова +7 (932) 478-64-60; zhiganovada.tpp-to@yandex.ru.