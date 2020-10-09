Развитие медицины и культуры на селе обсудят ученые в Ишиме

| Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте | Фото: Ишимский пединститут им.П.П. Ершова филиал ТюмГУ во ВКонтакте

Развитие тюменских сел по разным направлениям обсудят ученые, эксперты и студенты на региональной научно-практической онлайн-конференции "Социокультурные аспекты устойчивого развития сельских территорий" 9 октября, сообщает Ишимский педагогический институт им. Петра Ершова, филиал ТюмГУ.

Организаторы рассказали, что участникам предстоит разобраться, как развить и поддержать культуру, образование, медицину, экологию и молодежную политику в сельской местности.

Своим опытом поделятся специалисты-практики из сельских поселений, профильных департаментов, культработники и представители молодежных объединений. Ученые из Тюмени, Пензы, Саранска, Ишима представят результаты своих исследований по развитию села. С докладом выступит заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.

В итоге участники конференции выработают рекомендации, как эффективно реализовать региональные программы поддержки сельских территорий.

Подключиться к конференции можно по ссылке, узнать подробности здесь.