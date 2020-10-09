Новый зеленый уголок обустраивают на Московском тракте в Тюмени

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Новую озелененную территорию рядом с домом № 139 по Московскому тракту представят тюменцам в конце октября, сообщает администрация города.

Завершается второй этап благоустройства озелененной зоны. Здесь установили перголы, скамейки и сцену. Скоро смонтируют еще несколько лавочек. На этой территории также можно будет отдохнуть и на необычных круглых скамейках. Для выгула домашних питомцев установлены дог-богс и дог-пост.

Первый этап провели в 2019 году. Тогда были построены новые проезды, появились асфальтированные тротуары и дорожки из плитки, площадки из брусчатки. В зеленом уголке установили 22 опоры освещения.

Территорию дополнили пятью яблонями, высадили столько же кустов хосты и семь кустов кизильника.