  • 9 октября 20209.10.2020пятница
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новый зеленый уголок обустраивают на Московском тракте в Тюмени

Общество, 09:24 09 октября 2020

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Новую озелененную территорию рядом с домом № 139 по Московскому тракту представят тюменцам в конце октября, сообщает администрация города.

Завершается второй этап благоустройства озелененной зоны. Здесь установили перголы, скамейки и сцену. Скоро смонтируют еще несколько лавочек. На этой территории также можно будет отдохнуть и на необычных круглых скамейках. Для выгула домашних питомцев установлены дог-богс и дог-пост.

Первый этап провели в 2019 году. Тогда были построены новые проезды, появились асфальтированные тротуары и дорожки из плитки, площадки из брусчатки. В зеленом уголке установили 22 опоры освещения.

﻿

Территорию дополнили пятью яблонями, высадили столько же кустов хосты и семь кустов кизильника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , озеленение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:35 09.10.2020Участники проекта M'uzLab дадут концерт в "Конторе пароходства"
09:24 09.10.2020Новый зеленый уголок обустраивают на Московском тракте в Тюмени
09:13 09.10.2020Волонтеры-медики ждут тюменцев на прогулку
09:02 09.10.2020Развитие медицины и культуры на селе обсудят ученые в Ишиме