Более десяти тысяч деревьев высадят в Тюменской области этой осенью, рассказал Александр Моор

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тысяч новых деревьев высадят в городах и селах Тюменской области этой осенью. Озеленение улиц и общественных пространств региона - одно из главных направлений работы по реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом рассказал губернатор Александр Моор на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Для меня важно, чтобы высадку деревьев проводили не только в новых микрорайонах, скверах и парках, но и тщательно ухаживали и за уже имеющимися. И моя принципиальная позиция - планы по озеленению должны формироваться только с учетом мнений и пожеланий жителей. Вряд ли кто-то не согласится, что деревья дарят нам уют, красоту, чистый воздух. Они делают окружающий мир добрее", - написал глава региона.

Он призвал земляков бережно и с любовью относиться и к молодым деревцам, и к "ветеранам". "Тогда они долгие годы станут радовать как нас, так и следующие поколения", - уверен Александр Моор.