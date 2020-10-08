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Более десяти тысяч деревьев высадят в Тюменской области этой осенью, рассказал Александр Моор

Губернатор, 14:25 08 октября 2020

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Более 10 тысяч новых деревьев высадят в городах и селах Тюменской области этой осенью. Озеленение улиц и общественных пространств региона - одно из главных направлений работы по реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом рассказал губернатор Александр Моор на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Для меня важно, чтобы высадку деревьев проводили не только в новых микрорайонах, скверах и парках, но и тщательно ухаживали и за уже имеющимися. И моя принципиальная позиция - планы по озеленению должны формироваться только с учетом мнений и пожеланий жителей. Вряд ли кто-то не согласится, что деревья дарят нам уют, красоту, чистый воздух. Они делают окружающий мир добрее", - написал глава региона.

Он призвал земляков бережно и с любовью относиться и к молодым деревцам, и к "ветеранам". "Тогда они долгие годы станут радовать как нас, так и следующие поколения", - уверен Александр Моор.

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# Александр Моор , высадка деревьев , национальный проект Жилье и городская среда , озеленение

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