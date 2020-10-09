Тюменская аллея Молодоженов - счастливое место для влюбленных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аллея Молодоженов, расположенная по нечетной стороне улицы Ямской, - одно из популярных мест для прогулок и фотосессий горожан. Она появилась в 2002 году и стала первой именной аллеей Тюмени.

Как пишет в книге "Новые прогулки по Тюмени" краевед Александр Иваненко, название придумали в администрации Калининского округа, а 11 марта 2003 года его утвердил глава города. Таким образом авторы хотели привлечь внимание общественности к проблемам молодых семей. К слову, часть деревьев, которые сейчас украшают аллею, высадили новоиспеченные мужья и жены.

Гранитные фигуры для аллеи создал тюменский скульптор Геннадий Вострецов. К сожалению, одну из его работ, Афродиту, украли в 2007 году. Для Тюмени это был первый случай воровства произведений искусства, изваянных из гранита.

Аллея Молодоженов - обязательная остановка на пути свадебного кортежа. Считается, что если повязать яркие ленточки на арку со свадебными кольцами, расположенную около фонтана, - брак будет счастливым. С 2018 года под этой аркой есть скамейка любви, имеющая уклон к середине в виде двух наклонных плоскостей, чтобы буквально сближать поссорившихся людей. Арт-объект стал подарком горожанам к 432-летию Тюмени. Стоит отметить, что вид и форму скамейки выбрали сами горожане через онлайн-голосование на портале "Тюмень - наш дом".

На одной из цветочных клумб установлен футуристичный многогранник из стекла. Сейчас внутри него - украшенное огоньками сердце, но экспозиция сменяется в зависимости от времени года. К примеру, зимой под куполом располагался заснеженный уголок города в миниатюре с яркими гирляндами на игрушечных елочках.

Дарья Казакова