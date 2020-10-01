Тюменцы увидели обновленный фасад здания типографии начала XX века у сквера Сибирских кошек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Забор, отделявший здания бывшей типографии по ул. Первомайской, 11 от сквера Сибирских кошек, наконец демонтировали. Отреставрированные фасады из красного кирпича с огромными оконными проемами сразу стали центром внимания горожан и гостей Тюмени.

Неудивительно, ведь долгие годы культурно-исторический объект, спрятанный под фальшфасадами и растяжками, разрушался и будто бы исчезал из памяти людей. Теперь стараниями собственника и реставраторов этот редкий для Тюмени тип зданий с выразительной пластикой фасада, отражающий своеобразие провинциальной трактовки эстетики модерна, снова вернулся в архитектурное полотно города.

Как сообщили в центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер", два из трех строений, в которых размещалась типография, являются объектами культурного наследия. В начале XX века это были торговые корпуса, где размещались магазины тюменских купцов. После национализации имущества с 1920 года здесь размещалась первая государственная типография, созданная Семеном Сосенковым и Александром Оловянниковым на базе полиграфического оборудования, которое привезли из Тобольска и Томской военной типографии. При ней действовала школа, в которой обучали будущих работников: наборщиков, печатников и переплетчиков, здесь издавались газеты "Тюменская правда", "Полиграфист", "Судостроитель", а также небольшие книги и брошюры.

В 1944 году, с образованием Тюменской области, типография приобрела ранг региональной. Объем работы увеличился, площадей и мощностей не хватало. В 1980 году типография переехала в просторный Дом печати, а в зданиях на Первомайской продолжил работу Тюменский издательский дом. Со временем и эта организация переехала в другое место, потому что помещения в центре города уже не могли вместить всю необходимую технику без полной перепланировки зданий.

В августе 2004 года архитектурный комплекс был принят на государственную охрану приказом комитета по охране и использованию объектов историко−культурного наследия Тюменской области. Старая типография со временем полностью прекратила работу, только иногда принимая новых арендаторов, пока полностью не пришла в аварийное состояние. До 2016 года в зданиях находились магазины по продаже карнавальной продукции, чая, швейных материалов, фотостудии, склады, ремонтные мастерские, тайм-кафе и квест-румы и багетные мастерские.

a61.ru | Фото: вид на здание типографии до реставрации a61.ru | Фото: вид на здание типографии до реставрации

С 2016 года началась новая эра для забытого всеми культурно-исторического объекта. Проектированием занималось архитектурное бюро А61. По информации компании, несмотря на то, что корпуса бывшей типографии находятся на одной из самых оживленных улиц Тюмени, их состояние на момент проектирования оставляло желать лучшего: был утерян первоначальный вид исторических зданий за счет изменений оконных и дверных проемов с частичным заложением, нарушена композиция фасада, частично разрушена кладка.

Реставраторы все эти годы занимались восстановлением подлинных архитектурных решений и исторических особенностей зданий. Один из трех корпусов типографии, который был построен в советский период и не является объектом культурного наследия, напротив, получил новый облик, по задумке проектировщиков создал фон памятникам архитектуры. Внутренний двор будет насыщен зонами отдыха и современными малыми архитектурными формами.

"Принципы формирования архитектурного решения фасадов новых зданий были приняты под влиянием окружающей исторической застройки — увеличена высота оконных проемов, материал отделки — ржавый металл, созданный в искусственных условиях с закрепленной стадией старения имитирует исторический материал, а темный композит с антивандальным покрытием подчеркивает значимость исторического наследия. Проектом предусмотрено вернуть торговое назначение зданиям, а пристроенные здания насытить торгово-офисными пространствами, все пространства сделать максимально открытыми и взаимодействующими между собой", - указано в информации о проекте.

Пока что в оконных проемах темно и работы продолжаются, но уже очевидно, что в ожерелье исторических зданий Тюмени, которыми так славится первый русский город в Сибири, прибавилась еще одна жемчужина.

Дарья Казакова