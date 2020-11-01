Как шотландцы Вардропперы судостроение в Тюмени развивали, рассказали краеведы

| Фото: "Центр туризма и краеведения, Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Центр туризма и краеведения, Тюмень" во ВКонтакте

О тюменской достопримечательности, - двухэтажном кирпичном доме второй половины XIX века, расположенном на перекрестке улиц Челюскинцев и Хохрякова, - и о семье британских подданных, живших в нем и развивавшим судостроение в Тюмени, рассказали в центре туризма и краеведения.

Дом был построен приблизительно в 1870-1880-е годы тюменским купцом II-й гильдии Андреем Яковлевичем Максимовым, в конце XIX века перешел в собственность семьи известных сибирских промышленников и судовладельцев Вардропперов. Они перебрались в Россию попытать счастья на предпринимательской стезе. В последней четверти века эта фамилия действительно стала заметной в промышленных кругах Западной Сибири.

Во главе ее стоял уроженец Абердина, Роберт Вардроппер, подданный Великобритании. Он с сыновьями Эдвардом и Джеймсом основал в деревне Жиряково Тюменского уезда судостроительный завод, ставший одним из трех крупных предприятий этого профиля в нашем крае. Завод выпускал продукции на 40 тыс. рублей в год. На нем трудились 80 человек, которые производили "пароходные и другие машины", отливали чугунные и медные вещи.

Благодаря усилиям Вардропперов и других судостроителей, в речном флоте Сибири произошла полная замена весельного и парусного флота паровыми судами, а Тюмень превратилась в центр судостроения за Уралом и главной базой пароходства на сибирских реках. В городе Вардропперы владели несколькими домами, однако, по некоторым данным, бывший особняк купца Максимова они купили в первую очередь. Считается, что именно в нем останавливались почти все англичане и американцы, проезжавшие через Сибирь.

Ни одно частное или казенное исследование Северной Оби, предпринимавшееся в научных или коммерческих целях, не происходило без участия Вардропперов: экспедиция Андрея Ипполитовича Вилькицкого, намечавшая северный водный путь от Енисея до Оби, поездка адмирала Степана Осиповича Макарова к устью Енисея в 1897 году, помощь в поставке ездовых собак экспедиции Фритьофа Нансена.

Дочь Джеймса – Энн Вардроппер, она же Анна Яковлевна Памфилова, была хозяйкой магазина молочных продуктов и маслодельней. Масло экспортировала в Лондон и Баварию, а тюменский сыр "Бакштейн" считался не уступающим по достоинствам своему европейскому родственнику. Оборудование для производства швейцарского и лимбургского сыра, как пишет краевед Виктор Копылов, Анна Памфилова лично купила у своих шотландских родственников.

Производство Вардропперов просуществовало до начала XX века. В реестре торговых фирм Тюмени за 1910 год еще встречается упоминание о товариществе братьев Вардроппер, занятом "пароходным и другим промышленным производством".

В январе-марте 1942 года в бывшем доме шотландских предпринимателей была сформирована 175-я стрелковая дивизия, которая погибла на Юго-Западном фронте, под Харьковом в мае-июне 1942 года. До недавнего времени в здании располагался военный комиссариат Калининского и Центрального административных округов Тюмени. Теперь оно находится в частном владении, пояснили в центре туризма и краеведения. Двухэтажное кирпичное здание прямоугольного типа с пристроем на каменном фундаменте декорировано боковыми рустовыми пилястрами и гладкими поясками между этажами. Окна верхнего этажа украшены лучковыми сандриками щипцового характера, окна нижнего этажа ‒ строгими прямоугольными сандриками. Ступенчатый фриз с нишами геометрической формы завершает набор элементов декора в стиле неоклассицизма. К дому примыкают кирпичные ворота с арочным проемом, фланкированным трехчастным декоративным оформлением из углубленных ниш.

Дарья Казакова