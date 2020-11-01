Как тюменский приют для сирот был связан с императорской семьей, рассказали краеведы

| Фото: Духовно-просветительский центр Тобольской митрополии, Тюменское благочиние ВКонтакте | Фото: Духовно-просветительский центр Тобольской митрополии, Тюменское благочиние ВКонтакте

Одной из архитектурных достопримечательностей Тюмени является Владимирское сиропитательное заведение с домовой церковью, расположенное буквально в нескольких шагах от Центральной площади, на ул. Республики, 60. Оно появилось на карте города как приют для сирот на средства и по инициативе тюменского купца первой гильдии Семена Михайловича Трусова.

Как рассказали в городском Центре туризма и краеведения, приют был назван Владимирским в память о посещении Тюмени сыном Александра II, Его Императорским Высочеством Великим князем Владимиром Александровичем 27 июля 1868 года. Прошение о присвоении сиропитательному заведению названия "Владимирское" было доведено до сведения Александра II, на что "государь император 27 октября 1871 года собственноручно написать изволил: "Согласен и благодарит". Впоследствии приют находился под покровительством Великого князя Владимира Александровича и его супруги Марии Павловны, состоявших в ряду его почетных попечителей.

Место, где "сироты и дети бедных сословий могли бы ознакомиться с ремеслом, чтобы впоследствии зарабатывать пропитание собственным трудом", купец Трусов решил устроить в 1870 году. На собственные средства он построил двухэтажный дом, но не ограничился этими тратами и пожертвовал на содержание заведения 10 тыс. рублей. Каменное здание приюта строилось и обустраивалось в 1871-1872 годах за Базарной площадью на правой стороне Сибирского тракта по дороге на Ялуторовск. Во времена купца Трусова этот район значился за пределами городской черты.

Дом для беспризорных детей был окружен постройками, включающими амбары, кладовые, кухню, хлебопекарню, баню с прачечной, конюшню, коровник. Возле приюта были высажены деревья и кустарники. На нижнем его этаже располагались коридор и семь комнат, отапливаемых семью голландскими печами и одной круглой железной. Аналогичная планировка сохранялась на втором этаже. На дверях были установлены медные ручки, на окнах – двойные рамы. Стены были чисто побелены, для очистки воздуха имелись специальные "душники". На первом этаже размещались спальни для девочек, квартира надзирательницы, общая столовая и классы, на втором – спальня для мальчиков, квартира надзирателя, классы, зал заседаний попечительского совета и канцелярия.

Для воспитанников сиропитательного заведения была организована четырехгодичная двухклассная церковно-приходская школа, где изучались Закон Божий, церковное пение, русская и славянская грамота, арифметика, история, география, чистописание, рисование и черчение. Каждому ребенку полагалась одежда, обувь, четыре комплекта белья и шуба из овчины. Согласно уставу, девочки могли находиться в приюте до 16 лет, мальчики – до 17 лет. Каждый из выпускников получал выходное пособие, их обязательно трудоустраивали псаломщиками, слесарями, токарями, малярами, сапожниками, лакеями, горничными, модистками. Управлялось заведение попечительским советом, его председателями в разные годы были вышеупомянутый Семен Михайлович Трусов, его дочь Фотинья Семеновна Серебрякова, городские головы: потомственный почетный гражданин Прокопий Иванович Подаруев, Петр Иванович Матягин, Андрей Иванович Текутьев, Павел Иванович Никольский.

В заведение принимали детей, чьи родители погибли или не могли прокормить семью самостоятельно. По данным отчета, с 1872 по 1897 годы в приют поступило 405 детей обоих полов. В 1892 году, когда в Тюмени свирепствовала эпидемия холеры, Владимирское заведение без ограничения принимало детей умерших родителей. Голодных беспризорников подбирали прямо на улице.

Весной 1876 года сиропитательное заведение посетили известные немецкие ученые Отто Финш и Альфред Брэм и остались весьма довольны увиденным. За строительство Владимирского сиропитательного заведения купец Трусов был награжден золотой медалью на Александровской ленте, пожалованной ему в 1871 году. Вторую золотую медаль на Андреевской ленте он получил в 1873 году. за пожертвования в пользу сирот.

Будучи попечителем Владимирского приюта, Семен Трусов с особым тщанием следил за религиозным воспитанием сирот. В 1879 году он направляет епископу Тобольскому и Сибирскому Преосвященнейшему Ефрему прошение с приложением проекта каменного храма. Купец просил городскую думу рассмотреть чертежи и разрешить постройку здания, уведомляя, что на строительство будет ассигнован капитал в 20 тыс. рублей серебром. 4 августа 1880 года тюменскому городскому голове поступил от тобольского губернатора проект здания церкви, утвержденный губернской строительной комиссией. Однако строительство не успело как следует развернуться – 29 июня 1881 года Семен Михайлович Трусов умер.

Дочь купца Фотинья, вдова полковника Серебрякова, приняла на себя все заботы по возведению храма и впоследствии до конца своих дней интересовалась делами Владимирского приюта, передавая туда сначала собственный капитал, а затем пенсию государственного казначейства, доставшуюся ей после смерти мужа. 22 июня 1885 года храм был освящен, а до 1887 года был приписан к Успенской церкви. Самостоятельной церковь стала 1 апреля 1888 года, когда у нее появился свой штатный священник. Современники отмечали хороший иконостас, изящно отделанные стены с недурно исполненными священными изображениями, большие окна.

За старания и усердие во благо города и его обитателей городские власти увековечили имя купца Трусова на карте Тюмени: нынешняя улица Перекопская до 4 ноября 1922 года называлась Трусовским переулком. Здесь находился собственный дом купца. До наших дней он не сохранился, как не сохранились и место его упокоения (предположительно в ограде Свято-Троицкого монастыря), и сам его портрет.

В 1920 году храм был закрыт, через десять лет в его здании расположилась совпартшкола, а с 1944 года — педагогическое училище № 1. С 1963 по 1999 годы здесь находился морфологический корпус Тюменского мединститута. На основании решения Тюменского облисполкома от 30 марта 1987 года. здание бывшего Владимирского сиропитательного заведения было взято под государственную охрану как памятник архитектуры местного значения.

В 1999 года после передачи здания Тобольско-Тюменской епархии в бывшей Симеоновской церкви, спустя 80 лет после последней службы, был совершен первый молебен. В 2001 году при храме был создан духовно-просветительский центр. В историческом здании бывшего Владимирского сиропитательного заведения ныне размещается Тюменское благочиние Тобольско-Тюменской епархии. Здесь работают паломнический, издательский и катехизаторский отделы Тобольской митрополии, приемная Тюменского благочиния, регулярно проходят молодежные исторические балы, репетиции исторических танцев, курсы сестер милосердия, богословские курсы, занятия школы молодой семьи "Рождество", индивидуальные консультации психолога для матерей в кризисной ситуации, а также встречи Школы преодоления созависимости "Метанойя".

Дарья Казакова