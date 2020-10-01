Более двухсот тюменцев обратились на горячую линию по вопросам питания в школах

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

226 жителей Тюменской области обратились на телефон горячей линии за консультацией по вопросам организации питания в школах. Звонки принимали с 14 сентября по 5 октября во всех регионах России, сообщает региональное управление Роспортебнадзора.

Чаще всего граждан волновали вопросы организации горячего питания для учащихся младших классов. Родители уточняли, из какого количества блюд должен состоять завтрак, на какой перемене должно быть организовано горячее питание, сколько времени отводится на прием пищи.

На втором месте были вопросы организации горячего питания для учащихся 5-11 классов. Специалисты разъясняли вопросы, касающиеся массы порций готовых блюд и интервала между приемами пищи. Также тюменцы интересовались, со скольки лет можно привлекать учеников к накрытию столов.

Третье место заняла группа вопросов о возможном родительском контроле при организации питания учащихся.

Также жителей региона волновали темы, касающиеся перечня буфетной продукции, возможности приносить питание с собой, особенностей организации питания детей в школах в период риска распространения коронавирусной инфекции. Не остались без внимания и вопросы стоимости горячего питания учащихся.

За период проведения горячей линии письменных жалоб по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях в управление Роспотребнадзора по Тюменской области не поступало.